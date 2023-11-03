Пермский уполномоченный помог учесть пожелания предпринимателей при реконструкции дороги

В начале сентября отдельные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность в п. Октябрьский (Пермский край), обратились к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Павлу Новоселову с проблемой.
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