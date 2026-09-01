Три дня «Бандерольного» ада в Киеве. Итоги пугают даже СБУ Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Повiтрянi сили в своей сводке допустили элементарную математическую ошибку, что свидетельствует о панике даже среди официалов и, возможно, дезорганизации «титанов неба».
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В том, что они переобуются, изначально не было никаких сомнений. Нам ли не знать, что хохол за сало родину продаст
Смерть бандеросрани!