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Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ

Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ

Британский таблоид Daily Express назвал пугающим лаконичный ответ президента РФ Владимира Путина о том, какие объекты в Великобритании могут попасть под прицел российских военных .

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