Зеленский сообщил об ударе по «центру принятия решений» — зданию СБУ в Киеве

Российская армия продолжает «дистанционную осаду» Киева и столичного региона в ходе почти непрерывных комбинированных атак, которые идут сериями примерно неделю.
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А я то думал по неопытности, что от этого здания ничего не осталось! Такой удар, аж грустно стало!
а че ж так долго выжидали?
И вот это- результат «непрерывных комбинированных атак?»
А такое впечатление, что какой- то лейтенантик покурить вышел...
Да, ребята! С такими Комбинированными Атаками мы долго на одном месте топтаться будем...
А где развалины здания СБУ? Ну можно с целыми стенами но без перекрытий.
Аж два окна СБУ выбили, круто ???? ЗА ДЕНЬ ПОЧИНЯТ И ДАЛЬШЕ ГАДИТЬ БУДУТ ? ЭТО НЕ УДАР, ЭТО СЕМЕЧКИ ???
в 404 принимают решение объявить киев и его область прифронтовыми. это типа как приглашение ВС РФ туда поближе.
Ну прямо приписывать сей удар нашим доблестным ВС просто нелепость! Типа закинули в форточку бандеровского дерьма ,а раздувают чуть ли акции какой то сверхмощной! обгадились наверное пошли штаны стирать!
ССУКИ бандеровские! Гореть вам в аду! А АД мы вам обеспечим!
УКРАИНА должна остаться, а БАНДЕРОЖОПИЯ вместе со всей бандеросволочью д.б. уничтожена!
С подачи англичан наверняка сами по себе и запустили, а теперь создают иллюзию внешней атаки.