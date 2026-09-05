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Зеленский сообщил об ударе по «центру принятия решений» — зданию СБУ в Киеве

Зеленский сообщил об ударе по «центру принятия решений» — зданию СБУ в Киеве

Российская армия продолжает «дистанционную осаду» Киева и столичного региона в ходе почти непрерывных комбинированных атак, которые идут сериями примерно неделю.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanov

И вот это- результат «непрерывных комбинированных атак?»
А такое впечатление, что какой- то лейтенантик покурить вышел...
Да, ребята! С такими Комбинированными Атаками мы долго на одном месте топтаться будем...

Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Ну прямо приписывать сей удар  нашим доблестным ВС просто нелепость! Типа закинули в форточку бандеровского дерьма  ,а раздувают чуть ли  акции какой то сверхмощной! обгадились наверное  пошли штаны стирать!