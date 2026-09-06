В России с 2027 года изменятся правила сдачи крови

Новые правила допуска к донорству крови и ее компонентов начнут действовать в России с 1 января 2027 года.
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