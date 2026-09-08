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Газета «Культура»

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Четыре картины похищены из музея Ренуара во Франции

Четыре картины похищены из музея Ренуара во Франции

Во французском Кань-сюр-Мер ограблен музей Ренуара. По данным Le Parisien, из музея похищены как минимум четыре картины.

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