Пленный ВСУ назвал участие в боях против ВС РФ "дорогой в один конец"

скриншот из видео Военнослужащие Южного военного округа взяли в плен очередных военнослужащих ВСУ. В беседе с представителями Минобороны они рассказали, как попали на фронт и как к ним отнеслись российские войска.
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