RS: Путин не станет заключать сделку до выполнения целей СВО на Украине

Бывший британский дипломат Иэн Прауд полагает, что Москва не пойдет на подписание мирного соглашения по Украине до тех пор, пока не будут выполнены ключевые задачи специальной военной операции.
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