Почему у Украины нет шансов на «Стамбул-2»?

Надо отдать должное президенту России Владимиру Путину – своим кратким заявлением для прессы, сделанным в ночь на 11 мая, в котором прозвучало приглашение Киева к прямым переговорам, он настолько лихо закрутил интригу в сюжете о мирном урегулировании украинского кризиса, что теперь за ней, затаив дыхание, следит весь мир.