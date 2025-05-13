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Почему у Украины нет шансов на «Стамбул-2»?

Почему у Украины нет шансов на «Стамбул-2»?

Надо отдать должное президенту России Владимиру Путину – своим кратким заявлением для прессы, сделанным в ночь на 11 мая, в котором прозвучало приглашение Киева к прямым переговорам, он настолько лихо закрутил интригу в сюжете о мирном урегулировании украинского кризиса, что теперь за ней, затаив дыхание, следит весь мир.

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