То, что в Министерстве просвещения РФ, наконец, признали тот факт, что дети мигрантов, которые плохо знают русский язык, мешают качественному обучению одноклассникам, несомненно, новость, заслуживающая внимания.
Проверка детей мигрантов на знание русского языка в школах не решит проблему
Комментарии
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Анатолий Витушкин
Поражает бестолковость Минобра: видимо там нет работников, работавших учителями в школах, коль до них стало открытием, что не знающие языка блокируют труд учителя на уроке.
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4 час.
виктор климахин
нам налоги повышают законы принимают против Россиян чтоб черножопые шакалы жили и их отпрыски издевались над Русским И Российским народом и это делается для черножопых на наши деньги и пенсии отнимая у нас и наших детей Убивать с депутатами олигархами и тех кто им дает работу и гражданство черножопые шакалы мигранты это угроза в России
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3 час.
Александр Зубков
А те, кто создал эту ситуацию молчат. Это не дума, а бездума.
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1 час.
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