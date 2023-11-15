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Проверка детей мигрантов на знание русского языка в школах не решит проблему

Проверка детей мигрантов на знание русского языка в школах не решит проблему

То, что в Министерстве просвещения РФ, наконец, признали тот факт, что дети мигрантов, которые плохо знают русский язык, мешают качественному обучению одноклассникам, несомненно, новость, заслуживающая внимания.

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Поражает бестолковость Минобра: видимо там нет работников, работавших учителями в школах, коль до них стало открытием, что не знающие языка блокируют труд учителя на уроке.
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4 час.
виктор климахин
нам   налоги   повышают    законы  принимают   против  Россиян    чтоб  черножопые   шакалы   жили   и  их  отпрыски   издевались   над   Русским   И   Российским   народом   и  это   делается    для   черножопых     на  наши   деньги   и  пенсии    отнимая  у  нас   и  наших   детей    Убивать    с  депутатами    олигархами  и   тех    кто  им   дает   работу    и  гражданство    черножопые  шакалы    мигранты     это   угроза    в  России
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3 час.
Александр Зубков
А те, кто создал эту ситуацию молчат. Это не дума, а бездума.
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1 час.

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