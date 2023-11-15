Проверка детей мигрантов на знание русского языка в школах не решит проблему

Поражает бестолковость Минобра: видимо там нет работников, работавших учителями в школах, коль до них стало открытием, что не знающие языка блокируют труд учителя на уроке.

виктор климахин

нам налоги повышают законы принимают против Россиян чтоб черножопые шакалы жили и их отпрыски издевались над Русским И Российским народом и это делается для черножопых на наши деньги и пенсии отнимая у нас и наших детей Убивать с депутатами олигархами и тех кто им дает работу и гражданство черножопые шакалы мигранты это угроза в России