Аргументы недели

98 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Бурачевский
    Тогда, по идее, сперва РФ должна выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (КНДР, насколько я знаю, уже в...Пхеньян напомнил ...
  • Anlrey Boracow
    Итак, что имеем в "сухом остатке"? Укрошумерский аэроплан пересек Гос.границу РФ без разрешения и согласования, то ес...ФСБ: украинский с...
  • Татьяна Климова
    Орден радужного орла ему больше подходит!Экс-депутат Кива:...

Политолог Марков назвал убийство военкора Татарского терактом против представителя власти России, устроенным, вероятно, Украиной

Политолог Марков назвал убийство военкора Татарского терактом против представителя власти России, устроенным, вероятно, Украиной

Политолог Сергей Марков назвал произошедшее в Санкт-Петербурге убийство военного корреспондента Владлена Татарского террористическим актом против представителя власти Российской Федерации, устроенным, вероятно, Украиной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх