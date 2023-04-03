Политолог Марков назвал убийство военкора Татарского терактом против представителя власти России, устроенным, вероятно, Украиной

Политолог Сергей Марков назвал произошедшее в Санкт-Петербурге убийство военного корреспондента Владлена Татарского террористическим актом против представителя власти Российской Федерации, устроенным, вероятно, Украиной.
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