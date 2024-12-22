Предостережение астрологов: два знака зодиака, которым Новый год 2025 лучше не отмечать как все Юлия ЧелкановаВ мире астрологии знаки Зодиака играют важную роль в определении судьбы и жизненных обстоятельств каждого человека.
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