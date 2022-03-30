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В Белгородской области автоинспекторы организовали для детей из ДНР и ЛНР занятие по безопасности дорожного движения

К ребятам из Донецкой и Луганской народных республик, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения на территории Белгородской области, сотрудники ГИБДД пригласили специалистов мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» и Координационного центра профилактики детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма.

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