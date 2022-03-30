В Белгородской области автоинспекторы организовали для детей из ДНР и ЛНР занятие по безопасности дорожного движения

К ребятам из Донецкой и Луганской народных республик, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения на территории Белгородской области, сотрудники ГИБДД пригласили специалистов мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» и Координационного центра профилактики детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма.
Популярные статьи
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища стала победителем Международной олимпиады по математике и физике
Свежие комментарии