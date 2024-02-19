Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • антонина
    когда мне позвонили из банка насчёт моего вклада ,я ответила что сейчас к ним спущусь.Минута тишины и вопрос:куда вы ...«Крякаю в трубку»...
  • Александр24
    Сейчас такие "девушки" считаются "ухоженными".  А если ещё по всем доступным местам ( в т.ч. интимным) татуировки, то...Три признака мужч...
  • Traveller
    Раньше девушки (было такое явление природы!) старались казаться изящными, стройными, красивыми. Сейчас "воно" надевае...Три признака мужч...

Раньше я хотела быть любимой и счастливой, теперь я просто хочу расширить круг общения

Раньше я хотела быть любимой и счастливой, теперь я просто хочу расширить круг общения

Морена, я не буду ныть о том, что осталась "без мужика" после развода (7 лет как). Я о том, что вот ты потеряла свою семью (у мужа появилась параллельная семья), разводишься, разъехались каждый по своим домам, и.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх