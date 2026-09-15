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В США объяснили размещение оружия в космосе целями сдерживания

В США объяснили размещение оружия в космосе целями сдерживания

Министр ВВС США Трой Мейнк объяснил размещение оружия в космосе целями сдерживания. «Это важно с точки зрения перспектив сдерживания, а, с другой стороны, если я буду говорить о деталях того, что мы делаем, это не пойдёт на пользу сдерживанию.

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