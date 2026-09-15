В США объяснили размещение оружия в космосе целями сдерживания

Министр ВВС США Трой Мейнк объяснил размещение оружия в космосе целями сдерживания. «Это важно с точки зрения перспектив сдерживания, а, с другой стороны, если я буду говорить о деталях того, что мы делаем, это не пойдёт на пользу сдерживанию.