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Царьград

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Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 5,5 км на Камчатке

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 5,5 км на Камчатке

В пятницу утром вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 км. Извержение сопровождается газопаровой активностью и ростом нового лавового блока.

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