В РФ начали разработку первого полностью электрического авиадвигателя

В РФ начали разрабатывать первый отечественный полностью электрический авиадвигатель для пассажирских самолетов и тяжелых беспилотников, сообщил РИА Новости председатель научно-технического совета компании-разработчика «Эколибри» Алексей Рогозин.
В РФ начали разрабатывать первый отечественный полностью электрический авиадвигатель для пассажирских самолетов и тяжелых беспилотников, сообщил РИА Новости председатель научно-технического совета компании-разработчика «Эколибри» Алексей Рогозин.
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