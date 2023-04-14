Аргументы и Факты

48 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    В кандалы скотину и приковать к нарам, чтобы не бегал.Ученого Кибальчен...
  • Silver Kont
    Хохлопидорам нет места в России, пусть в гейропе Х...й сосут, им не привыкать...Поплавская: Сердю...
  • Валентин Щербаков
    Гнать надо из РОССИИ эту наглоскунскую послицу- тварь с её грязным русофобским языком и за грубое вмешательство во вн...МИД России заявил...

В РФ начали разработку первого полностью электрического авиадвигателя

В РФ начали разработку первого полностью электрического авиадвигателя

В РФ начали разрабатывать первый отечественный полностью электрический авиадвигатель для пассажирских самолетов и тяжелых беспилотников, сообщил РИА Новости председатель научно-технического совета компании-разработчика «Эколибри» Алексей Рогозин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх