Минобороны РФ опубликовало список пораженных объектов в Киеве и Одессе

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало перечень целей в Киеве и на территории Одесской области, которые были поражены в ходе ночной массированной атаки, проведенной российскими вооруженными силами.
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