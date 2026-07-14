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Аргументы и Факты

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Минобороны РФ опубликовало список пораженных объектов в Киеве и Одессе

Минобороны РФ опубликовало список пораженных объектов в Киеве и Одессе

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало перечень целей в Киеве и на территории Одесской области, которые были поражены в ходе ночной массированной атаки, проведенной российскими вооруженными силами.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Объясните пожалуйста как это происходит. Уже больше года бьют по одесским портам о ни всё ещё существуют. Во времена ВОВ порты разносились за один два налёта авиации.
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1 м.