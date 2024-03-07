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Lockheed Martin займется производством ракет на замену ATACMS

Lockheed Martin займется производством ракет на замену ATACMS

Американская корпорация Lockheed Martin получила четвертый по счету контракт от Пентагона на производство новых оперативно-тактических ракет этапа начальной оперативной готовности PrSM (Precision Strike Missiles) стоимостью 219 млн долларов.

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