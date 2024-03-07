Lockheed Martin займется производством ракет на замену ATACMS

Американская корпорация Lockheed Martin получила четвертый по счету контракт от Пентагона на производство новых оперативно-тактических ракет этапа начальной оперативной готовности PrSM (Precision Strike Missiles) стоимостью 219 млн долларов.
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