Безопасное детство. Бобруйск.

Спасатели продолжают проводить профилактические мероприятия с самыми маленькими жителями Бобруйщины.Работник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Ковалькова приготовила для воспитанников ГУО ´Детского сада №5 г.
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