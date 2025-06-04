Древние кочевники возвращаются. В Россию входят маргачи

Природа просыпается, и неожиданные весенние гости — сайгаки татарские, также известные как маргачи, вновь прибывают из Казахстана в южную часть Саратовской области Эти древние антилопы являются настоящими свидетелями ледникового периода, пережив шерстистых носорогов, мамонтов и саблезубых тигров.
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