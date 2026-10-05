Организатор концертов Канье Уэста в России рассказал, почему они сорвались

При организации концертов рэпера Канье Уэста (Ye), которые должны были пройти в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, российское агентство Say Agency полагалось на "понятийные отношения, которые приняты в индустрии".
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