Недоговороспособность Украины

В Саудовской Аравии прошли очередные российско-американские переговоры на уровне экспертных групп, о проведении которых ранее договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора.
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