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Царьград

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ФАС расследует нарушения в рекламе Т-Банка: грозит штраф до 500 тыс. рублей

ФАС расследует нарушения в рекламе Т-Банка: грозит штраф до 500 тыс. рублей

Федеральная антимонопольная служба России начала дело против Т-Банка за рекламу, которая не раскрыла важные условия переводов.

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