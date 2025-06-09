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Всё о женщинах

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И ВИА Гра не поможет. Вера Брежнева наела пышные бока. Стресс или новый имидж?

И ВИА Гра не поможет. Вера Брежнева наела пышные бока. Стресс или новый имидж?

Покинувшая Россию экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева стала героиней очередного скандала. 43-летняя артистка решила показать свою стройную фигуру, однако поклонники уличили ее в обратном: блондинка из «золотого состава» потеряла былую грацию и изящность.

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