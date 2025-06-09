И ВИА Гра не поможет. Вера Брежнева наела пышные бока. Стресс или новый имидж?

Всё о женщинах

Покинувшая Россию экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева стала героиней очередного скандала. 43-летняя артистка решила показать свою стройную фигуру, однако поклонники уличили ее в обратном: блондинка из «золотого состава» потеряла былую грацию и изящность.