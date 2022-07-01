В выходные уссурийцам придется искать объезд по пути на Солдатское озеро

В Уссурийске из-за земляных работ частично перекроют улицу Лермонтова, ведущую на Солдатское озеро. Все выходные на небольшом участке дороги будут трудиться специалисты МУП "Уссурийск-Водоканал".
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