В выходные уссурийцам придется искать объезд по пути на Солдатское озеро

В выходные уссурийцам придется искать объезд по пути на Солдатское озеро

В Уссурийске из-за земляных работ частично перекроют улицу Лермонтова, ведущую на Солдатское озеро. Все выходные на небольшом участке дороги будут трудиться специалисты МУП "Уссурийск-Водоканал".

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