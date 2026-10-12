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Царьград

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«Металлург» лидирует на Востоке КХЛ, «Трактор» опустился на 11-е место

«Металлург» лидирует на Востоке КХЛ, «Трактор» опустился на 11-е место

Магнитогорский «Металлург» после 15 матчей с 11 победами занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, а челябинский «Трактор» с пятью выигрышами в 11 встречах замыкает турнирную таблицу.

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