Завод УАЗ представил электромобиль на базе внедорожника "Хантер"

Ульяновский автозавод показал электрическую версию "УАЗ Хантер". Машина имеет необычный генезис - ее сделал чешский дилер "УАЗа" для продажи на территории Евросоюза, а теперь ульяновцы захотели ее поставить к себе на конвейер для продажи в России.