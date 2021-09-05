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Завод УАЗ представил электромобиль на базе внедорожника "Хантер"

Завод УАЗ представил электромобиль на базе внедорожника "Хантер"

Ульяновский автозавод показал электрическую версию "УАЗ Хантер". Машина имеет необычный генезис - ее сделал чешский дилер "УАЗа" для продажи на территории Евросоюза, а теперь ульяновцы захотели ее поставить к себе на конвейер для продажи в России.

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