Орловский облсуд оштрафовал орловцев на 2 млн рублей по делу о реабилитации нацизма

Орловский облсуд вынес приговор в отношении двух молодых орловцев. За то, что они закрасили символ воинской славы – Георгиевскую ленту, изображённую в форме буквы «Z» (являющуюся символом специальной военной операции России), и надпись «#СвоихНеБросаем» на фасаде здания КДЦ «Металлург», им придётся заплатить крупные штрафы.