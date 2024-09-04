Орловский облсуд оштрафовал орловцев на 2 млн рублей по делу о реабилитации нацизма

Орловский облсуд вынес приговор в отношении двух молодых орловцев. За то, что они закрасили символ воинской славы – Георгиевскую ленту, изображённую в форме буквы «Z» (являющуюся символом специальной военной операции России), и надпись «#СвоихНеБросаем» на фасаде здания КДЦ «Металлург», им придётся заплатить крупные штрафы.
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