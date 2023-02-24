Зеленский отклонил предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине

Китайский план по разрешению украинского кризиса мирным путем вызвал нескрываемое раздражение на Западе самим фактом попыток Пекина вмешаться в ситуацию и добиться прекращения огня, тем более, негодование вызвали предложения КНР по отказу от антироссийских санкций.
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