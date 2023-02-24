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Зеленский отклонил предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине

Зеленский отклонил предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине

Китайский план по разрешению украинского кризиса мирным путем вызвал нескрываемое раздражение на Западе самим фактом попыток Пекина вмешаться в ситуацию и добиться прекращения огня, тем более, негодование вызвали предложения КНР по отказу от антироссийских санкций.

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