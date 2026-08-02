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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» забил «Ахмату» на 91-й после ошибки Шелии. Мяч выскочил из рук вратаря после удара Барко со штрафного

« Спартак » одержал победу над « Ахматом » во 2-м туре РПЛ (2:1).  Победный гол на 91-й минуте забил Эсекиэль Барко ударом со штрафного.

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