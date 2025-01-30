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DeepSeek R1 теперь доступен на платформах Microsoft

DeepSeek R1 теперь доступен на платформах Microsoft

DeepSeek R1 теперь доступен в каталоге моделей на Azure AI Foundry и GitHub, дополнив разнообразный портфолио из более чем 1800 моделей, включая передовые, с открытым исходным кодом, отраслевые и основанные на задачах модели ИИ, говорится в релизе корпорации Microsoft.

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