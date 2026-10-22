Главное в тезисах: Западные союзники обещали Киеву победу так долго, что теперь не могут убедить его в необходимости капитуляции, которая, по мнению публициста, остаётся единственным способом сохранить население и инфраструктуру Украины.
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