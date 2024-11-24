В Севастополе проходит конкурс на лучший проект благоустройства Свято-Георгиевского монастыря

Студенты Агропромышленного колледжа имени Э. А. Верновского Крымского федерального университета приняли участие в благоустройстве территории Свято-Георгиевского Балаклавского мужского монастыря в Севастополе.
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