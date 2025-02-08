Страна и люди
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Страна и люди

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Метеочувствительным дали советы при высоком атмосферном давлении

Метеочувствительным дали советы при высоком атмосферном давлении

В условиях высокого атмосферного давления следует проявлять активность и больше двигаться, а также постараться высыпаться, пить больше воды и избегать употребления алкоголя, рассказала в беседе со «Звездой» врач-терапевт Ирина Ярцева.

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