Глава МИД Ирана: события в Сирии - американо-израильский проект Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал возрождение терроризма на севере Сирии результатом американо-израильского проекта, отметив, что развитие событий последовало за поражениями израильского режима в Ливане и на палестинских территориях.