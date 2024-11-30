Глава МИД Ирана: события в Сирии - американо-израильский проект Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал возрождение терроризма на севере Сирии результатом американо-израильского проекта, отметив, что развитие событий последовало за поражениями израильского режима в Ливане и на палестинских территориях.
Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
У них ничего не получилось с Курской областью, так решили тут нам подгадить.
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18 час.
СЗ
Светлана Зуева
Все войны-это американо- израильский проект. Вторая мировая тоже еврейский проект( Ротшильды,Рокфеллеры и прочие твари)
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18 час.
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