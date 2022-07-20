Шойгу приказал ликвидировать дальнобойную артиллерию ВСУ, чтобы пресечь обстрелы мирных городов Донбасса

Министр обороны Сергей Шойгу изменил приоритетность задач, стоящих перед военными «Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки „Восток“, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — заявили в Министерстве обороны РФ.