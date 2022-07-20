Заноза

13 725 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    И где Вы видели хоть один коммент на тему, чтоб погибли дети хохлов?Чем больше «украи...
  • вага карлито
    Надо прибавить утилизацию к денацификации и демилитаризации! Своеобразная сан обработка! Всякую  чешую утилизировать!...Неслучившиеся «рэ...
  • Николай
    Штаты вышли из скольких Договоров!? Из 4-х, 5-ти? Мы выходим из Договора по испытанию ЯО в 3-х сферах и анонсируем по...Америка играет с ...

Шойгу приказал ликвидировать дальнобойную артиллерию ВСУ, чтобы пресечь обстрелы мирных городов Донбасса

Шойгу приказал ликвидировать дальнобойную артиллерию ВСУ, чтобы пресечь обстрелы мирных городов Донбасса

Министр обороны Сергей Шойгу изменил приоритетность задач, стоящих перед военными «Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки „Восток“, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — заявили в Министерстве обороны РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх