Новосибирский Минздрав рассказал о диагнозе Шелдона Купера из "Теории большого взрыва"

В телеграм-канале ведомства рассказали об особенностях синдрома Аспергера.Минздрав Новосибирской области обратил внимание на заболевание, попавшее в известный телесериал.
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