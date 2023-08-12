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«ПСЖ» – «Лорьян». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«ПСЖ» – «Лорьян». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. ПСЖ – Лорьян Дата проведения 12 августа, 22.

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