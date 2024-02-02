Анастасия Ракова сообщила, что столичные школьники смогут изучать математику в разных стилях в МЭШ

Учащиеся 6–11-х классов могут сами выбирать уровень сложности индивидуальных занятий Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что список партнеров в столичных образовательных проектов постоянно расширяется.
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