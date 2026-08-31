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Царьград

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Моди и Путин обсудили мирное урегулирование на Украине

Моди и Путин обсудили мирное урегулирование на Украине

Премьер Индии Моди разместил фото с Путиным на пути на Всемирные игры кочевников. На встрече с Путиным, 31 августа на саммите ШОС, Моди подчеркнул призыв к миру на Украине.

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