Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»

Как говорил один мультяшный герой - "... если бы у меня было бы хоть немножко ума", то я бы знал что исторические моменты не происходят по расписанию, а случаются тогда когда сходятся много противоречивых условий. Так что предлагаю немножко подумать - в каких условиях были амеры лет 30 назад и в каких сейчас.

Михалыч

В капиталистическом мире, а мы вошли в него с наихудшей формой воровского капитализма, последнее время доминируют либеральные идеи - а это ни что иное, как анархизм. И США и нам не избежать техногенных катастроф, т.к. у них больше, а у нас меньше государство ушло от комплексного планирования жизни и строгого соблюдения технических регламентов на фоне коррупции верхов. Вспомните оптимизацию здравоохранения по Зурабову, строительство торговых и развлекательных центров, приспособленных гореть как свечка, дырявые дамбы, разваленная фармацевтика, дырявые трубы ЖКХ и т.п. Роль государства, необходимая для нашего расцвета связана только со справедливым социализмом и многоукладной экономикой