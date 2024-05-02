БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»

Рухнувший мост в Балтиморе: реквием по цивилизации? Размышления на пороге «тёмных веков»

Эхо минувшей катастрофы На днях в очередной раз обращался к материалу о коллапсе Бронзового века. Потрясающе интересная эпоха: гибель Трои и Микенской цивилизации, вторжение – точнее, постепенное заселение Пелопоннеса дорийскими племенами.

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Комментарии
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В
Василий
Как говорил один мультяшный герой - &quot;... если бы у меня было бы хоть немножко ума&quot;, то я бы знал что исторические моменты не происходят по расписанию, а случаются тогда когда сходятся много противоречивых условий. Так что предлагаю немножко подумать - в каких условиях были амеры лет 30 назад и в каких сейчас.
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14 час.
Михалыч
В капиталистическом мире, а мы вошли в него с наихудшей формой воровского капитализма, последнее время доминируют либеральные идеи - а это ни что иное, как анархизм. И США и нам не избежать техногенных катастроф, т.к. у них больше, а у нас меньше государство ушло от комплексного планирования жизни и строгого соблюдения технических регламентов на фоне коррупции верхов. Вспомните оптимизацию здравоохранения по Зурабову, строительство торговых и развлекательных центров, приспособленных гореть как свечка, дырявые дамбы, разваленная фармацевтика, дырявые трубы ЖКХ и т.п. Роль государства, необходимая для нашего расцвета связана только со справедливым  социализмом и многоукладной экономикой
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14 час.
АндрейБорков
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9 час.

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