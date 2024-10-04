Байден готов «слить» Украину? Что на самом деле произойдёт в Рамштайне

Геннадий Бережнов

Клоун намерен поставить под ружье еще 600 тыс. в 2025 году. Однако намерены ли становиться те, кого он хочет поставить и их родители? Да и смогут ли США тащить два фронта, а значит Киеву достанется ещё меньше, когда Израиль потратил существенно противоракеты. Да и зиму нужно пережить! Если Трамп пробьётся, то к новому году будет развязка!