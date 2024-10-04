Для получения новой порции западной помощи Зеленский обещает поставить под ружье студентов и школьников В 2025 г.
Байден готов «слить» Украину? Что на самом деле произойдёт в Рамштайне
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Клоун намерен поставить под ружье еще 600 тыс. в 2025 году. Однако намерены ли становиться те, кого он хочет поставить и их родители? Да и смогут ли США тащить два фронта, а значит Киеву достанется ещё меньше, когда Израиль потратил существенно противоракеты. Да и зиму нужно пережить! Если Трамп пробьётся, то к новому году будет развязка!
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18 час.
М
Мария
Наркошибздик будет воевать до последней кастрюли! Без войны его ждёт петля. Его охрана-англичане-не даст убежать из бывшей Украины.
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16 час.
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