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СССР-Россия

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Байден готов «слить» Украину? Что на самом деле произойдёт в Рамштайне

Байден готов «слить» Украину? Что на самом деле произойдёт в Рамштайне

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Клоун намерен поставить под ружье еще 600 тыс. в 2025 году. Однако намерены ли становиться те, кого он хочет поставить и их родители? Да и смогут ли США тащить два фронта, а значит Киеву достанется ещё меньше, когда Израиль потратил существенно противоракеты. Да и зиму нужно пережить! Если Трамп пробьётся, то к новому году будет развязка!
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