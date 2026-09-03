«В мыслях не было»: Путин о возможности национализации бизнеса в России

В России не идет речи о национализации бизнеса. Об этом сказал президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XI Восточного экономического форума.
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Был такой деятель пень пнем ...кажися... А нееее Пномпень ... Во, точно он... Навеяло((