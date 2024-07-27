НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Хейсен об уходе из «Ювентуса» в «Борнмут»: «Я побывал в великом клубе с замечательными людьми. Не прощаюсь, а говорю «до свидания» 

Хейсен об уходе из «Ювентуса» в «Борнмут»: «Я побывал в великом клубе с замечательными людьми. Не прощаюсь, а говорю «до свидания» 

Сообщалось, что 19-летний защитник перейдет в «Борнмут» за 18 млн евро. «Я приехал в Виново (тренировочная база «Юве» – Sports) в 16 лет, полный надежд, эмоций и мечтая однажды надеть футболку основной команды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх