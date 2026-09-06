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Кошелев о просмотре в «Шанхае»: «Ковальчук просто своим взглядом добавляет настроения, энергии, мотивирует. Это был классный опыт, но я вернулся в «Сибирь», чему рад»

Нападающий «Сибири» Семен Кошелев высказался о поражении от «Ак Барса» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата-2026/27.

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