"Известия": Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС

Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС и может подать заявку на членство в объединении. Об этом сообщил в интервью "Известиям" первый секретарь посольства РФ в Никарагуа и руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин.
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