#Сводка на утро 30 июля 2024 года ▪ В Курской области ночью 4 ракеты ВСУ были уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами (в последнем находится Курская АЭС).
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#Сводка на утро 30 июля 2024 года ▪ В Курской области ночью 4 ракеты ВСУ были уничтожены в небе над Октябрьским и Курчатовским районами (в последнем находится Курская АЭС).
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