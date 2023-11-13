В Екатеринбурге прошел праздничный концерт в честь Дня слепых

Сегодня, 13 ноября, в честь Международного дня слепых в Екатеринбурге состоялся праздничный концерт «Дарите всем тепло сердец!» в культурно-спортивном реабилитационном центре Всероссийского общества слепых (ВОС).
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