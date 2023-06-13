Арабист Останин-Головня: Саудовская Аравия создаст «гарем» из США, РФ и КНР

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН Российской академии наук Василий Останин-Головня назвал причину, по которой Саудовская Аравия не станет разрывать деловые связи с Соединенными Штатами, несмотря на угрозы.
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